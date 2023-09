430

a Consulta pode ser feita pelo site da Receita ou por app (Talita de Souza/CB/D.A.Press)

A consulta para o quinto e último lote da restituição do Imposto de Renda 2023 será liberada nesta sexta-feira (22/9), a partir das 10h, no site oficial da Receita Federal. Por meio da Receita, os contribuintes saberão todas as informações sobre a último lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) deste ano.

Os pagamentos da restituição do IR 2023 serão feitos no dia 29 deste mês. Para saber se tem direito a receber esses valores, o contribuinte deve verificar o status do pagamento no site.



Caso o cidadão tenha direito à restituição mas o Fisco não ceda o crédito no dia 29/9, é possível reagendar esse pagamento por meio do site do Banco do Brasil . Além de contatar o BB de forma on-line, o contribuinte poderá reagendar o pagamento da restituição por meio da central de relacionamento do banco, pelos número de telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (telefone exclusivo para deficientes auditivos).

Os valores a serem pagos aos contribuintes ainda não foram informados pelo Fisco.

Minha situação no Fisco

Confira: 7 em cada 10 pessoas costumam parcelas compras no Brasil

Além de consultar a restituição do IR 2023, o contribuinte poderá checar a sua situação junto à Receita Federal. O cidadão, por meio do site do Fisco, poderá checar deyalhes sobre pendências e eventuais dados incorretos que demandariam uma correção.