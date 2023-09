SIGA NO

mãos contam dinheiro Filipe Castilhos/Sul21.com.br O Tesouro Direto vai distribuir R$ 500 mil em prêmios até o fim deste ano para promover o Educa+, título para quem quer poupar dinheiro para a faculdade. Serão três sorteios, em 11 de outubro, 18 de novembro e 23 de dezembro, com recompensas de R$ 5.000, R$ 15 mil e R$ 50 mil em cada um deles.

A iniciativa foi feita em parceria com a B3 para promover o investimento lançado em agosto. Até o momento, 13,4 mil investidores compraram o Educa+, gerando cerca de R$ 50 milhões para o Tesouro Nacional.

Ele faz parte de uma nova leva de produtos idealizados pelo governo para ajudar os brasileiros a pouparem com objetivos específicos. Além do título voltado à educação, há também o Renda+, voltado à aposentadoria.

Com a baixa rentabilidade da poupança, o Tesouro Direto virou uma alternativa muito procurada. Hoje, ele conta com 2,39 milhões de investidores, que somam R$ 122 bilhões em aplicações.

COMO PARTICIPAR DO SORTEIO DO EDUCA+

Apenas pessoas físicas poderão participar dos sorteios. Além disso, é necessário residir no Brasil e ter conta em uma corretora.

Em seguida, é preciso investir no Tesouro Educa+ em datas delimitadas pelo concurso. Por exemplo, para o primeiro deles, em 11 de outubro, os investidores devem comprar os títulos entre 20 de setembro e 6 de outubro. Depois, é necessário acessar o site do Tesouro para se inscrever no sorteio.

Como o objetivo do programa Educa+ é promover a educação de crianças e jovens, a bonificação será concedida apenas a menores de idade. No momento de inscrição, o participante deve informar os dados da criança ou ao adolescente a quem o investimento é direcionado.

COMO FUNCIONA O TESOURO EDUCA+

Os títulos do Educa+ se assemelham aos títulos IPCA+ (NTNB). A diferença é que o prazo de vencimento é mais longo e você não recebe todo o valor investido de uma vez, e sim, mensalmente a partir da primeira data de vencimento por cinco anos. A ideia é pagar a mensalidade da faculdade com o dinheiro recebido.

O vencimento mais próximo disponível é o Educa+ 2026, que paga as mensalidades a partir de janeiro de 2026 até o fim de 2030. A sua rentabilidade anual varia de acordo com o momento de contratação, pois acompanha os movimentos do mercado financeiro diariamente.

Nesta quinta-feira (21), ela está em IPCA + 5,36%, com um investimento mínimo de R$ 32,41. Ou seja, todos os anos o montante investido será multiplicado pela inflação daquele ano mais um juros de 5,36%.

É possível resgatar o investimento antes que ele comece a pagar as mensalidades, mas isso pode acarretar em perdas, já que você estaria vendendo o seus títulos a preço de mercado. Pode ser que, até lá, eles estejam mais caros ou baratos, mas, certamente, a rentabilidade contratada não será aplicada.

Para saber mais sobre o Educa+, acesse o site do Tesouro Direto.