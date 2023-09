SIGA NO

A redução havia sido sinalizada na ata da última reunião do colegiado Marcello Casal Jr/Agencia Brasil Em decisão já esperada pelo mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou, nesta quarta-feira (20/9), a redução em 0,5 pontos percentuais da taxa básica de juros, a Selic. Com a medida, a Selic vai agora ao patamar de 12,75% ao ano. Em 2 de agosto, o BC também havia feito um corte de 0,50 p.p., o primeiro em três anos.

A taxa básica de juros é uma referência para os juros praticados pelos bancos e por instituições financeiras e é utilizada pelo Banco Central como política de controle da inflação. Com a desaceleração dos índices de preços nos últimos meses, as expectativas de inflação têm caído. Também de acordo com o Boletim Focus, a estimativa de inflação para 2023 passou de 4,93% para 4,84%.