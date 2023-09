430

Nova fábrica da Cimed é inaugurada às margens da Fernão Dias. Magson Gomes/ Terra do Mandu A farmacêutica Cimed inaugurou, nesta terça-feira (5/9), sua segunda fábrica em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O investimento total, desde a aquisição da área, às margens da rodovia Fernão Dias, foi de cerca de R$ 500 milhões. A farmacêutica Cimed inaugurou, nesta terça-feira (5/9), sua segunda fábrica em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O investimento total, desde a aquisição da área, às margens da rodovia Fernão Dias, foi de cerca de R$ 500 milhões.

O evento de inauguração contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e executivos da farmacêutica, além de políticos locais e regionais.

A nova unidade abriga a fabricação de todos medicamentos sólidos do grupo, o que inclui cápsulas, comprimidos e efervescentes. A capacidade é de produção de 60 milhões de unidades por mês. Esse número representa um aumento de 130% na produção de sólidos, antes feita dentro da fábrica I.





Leia também: Indústria concentra fabricação de tratores em Minas e investe R$ 50 milhões São 1.100 postos de trabalho ocupados na nova unidade. Somados aos funcionários da outra fábrica já instalada no município, são 3.800 funcionários diretos.

João Adibe, CEO do grupo Cimed, se emocionou ao iniciar seu discurso, ao lembrar a trajetória do pai, João de Castro Marques, fundador da empresa, que faleceu em 2022. Há quatro anos, Marques escolheu o local da nova fábrica e pediu que o filho comprasse a área, recém-desativada por outra indústria, que deixou a cidade.

"Nos orgulhamos dessa oportunidade que ele proporcionou para nossa família, pelo legado que ele deixou principalmente para nossos filhos e funcionários. Ele morava aqui e era apaixonado por Pouso Alegre. Está aqui o nosso presente para a cidade agora", disse o CEO da companhia.

Expressividade em números

Com mais de 5,5 mil empregos gerados pelo grupo no Brasil, segundo Adibe, a empresa responde a 5,5% das contratações nacionais do setor. O governador Zema destacou que é a maior indústria em geração de empregos em Pouso Alegre, com número expressivo para o estado.

"É uma indústria com alta tecnologia que eu tive a oportunidade de conhecer. Ela completa, só em Pouso Alegre, 3,8 mil colaboradores. E Minas se destaca na geração de empregos. Segundo o Caged, do Ministério do Trabalho, chegamos a 750 mil empregos formais criados", disse.



Romeu Zema durante inauguração de fábrica em Pouso Alegre, Sul de Minas. João V. Paiva/Terra do Mandu A Cimed é considerada a terceira maior farmacêutica do Brasil, em volume de vendas. Adibe destaca "que é uma responsabilidade gigante a gente continuar nesse ritmo, que o nosso propósito é a sensibilidade com rentabilidade ao ponto de venda. E essa fábrica vem aumentar a capacidade produtiva para desenvolvermos novos produtos". A Cimed é considerada a terceira maior farmacêutica do Brasil, em volume de vendas. Adibe destaca "que é uma responsabilidade gigante a gente continuar nesse ritmo, que o nosso propósito é a sensibilidade com rentabilidade ao ponto de venda. E essa fábrica vem aumentar a capacidade produtiva para desenvolvermos novos produtos".

Para o prefeito de Pouso Alegre, Cel. José Dimas Fonseca (PSDB), a nova sede "gera emprego e renda para a cidade e impulsiona a indústria farmacêutica de todo o país. A Cimed é uma farmacêutica de destaque tanto na parte de inovação como empreendedorismo".

A nova unidade absorve toda a fabricação de cápsulas, comprimidos e efervescentes do grupo. Isso permite expandir a capacidade da primeira fábrica, onde são produzidos medicamentos líquidos, pomadas antibióticos, vitaminas, além de produtos de beleza.

"Na parte de sólidos que a gente tinha uma capacidade de 20 milhões de unidades, hoje trabalhando em dois turnos temos 40 milhões e em três turnos, 60 milhões. E se aumentar a capacidade em maquinário serão 100 milhões de unidades", conta Adibe. (Nayara Andery/ Especial para o EM)