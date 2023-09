430

Mais rica do Brasil é dona de uma fortuna estimada no valor de R$ 87,8 bilhões (Reprodução/J. Safra Sarasin) Pela primeira vez, o ranking dos 10 maiores bilionários do Brasil de 2023 é liderado por uma mulher. Vicky Safra lidera a lista, divulgada na manhã desta sexta-feira (1º/9), pela revista "Forbes". A bilionária, viúva de Joseph Safra — fundador do Banco Safra —, é dona de uma fortuna estimada no valor de R$ 87,8 bilhões, somando com o patrimônio dos filhos.





De acordo com a nova diretriz da revista "Forbes", bens familiares passaram a ser considerados, reunindo os recursos dos membros da mesma família. Vicky, no topo da lista, mostra o aumento de mulheres presentes na publicação, feita há doze anos: houve uma alta de 12% no número de bilionárias do gênero feminino no ranking, com 60 posições ocupadas por empreendedoras e herdeiras — 22% do total.

Em segundo lugar está o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, com o valor de R$ 83,5 bilhões. Ainda no top 3, o sócio-fundador da 3G Capital Partners, Jorge Paulo Lemann, aparece com R$ 74,9 bilhões.

Confira o ranking dos 10 maiores bilionários do Brasil:

1- Vicky Safra e família: R$ 87,8 bilhões;

2- Eduardo Saverin: R$ 83,5 bilhões;

3- Jorge Paulo Lemann e família: R$ 74,9 bilhões;

4- Marcel Herrmann Telles: R$ 50,4 bilhões;

5- Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família: R$ 41,3 bilhões;

6- André Santos Esteves: R$ 36,5 bilhões;

7- Alexandre Behring da Costa: R$ 28,8 bilhões;

8- João Moreira Salles: R$ 22,1 bilhões;

9- Walter Moreira Salles Junior: RS 22,1 bilhões;

10- Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 20,65 bilhões.

Saiba quem é Vicky Safra, herdeira do Banco Safra

Vicky Safra, de 71 anos, é uma mulher de origem grega. Ela se casou com Joseph Safra, o banqueiro mais rico do mundo, que veio a falecer em dezembro de 2020, aos 82 anos, por causas naturais. A fortuna da família tem início na Síria, com a criação de uma empresa que operava como casa bancária em 1800. O banco Safra se estabeleceu no Brasil em 1957. Juntos, Vicky Safra e Joseph Safra tiveram quatro filhos.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza