Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real (Marcello Casal JrAgência Brasil)

A renegociação de dívidas ultrapassou R$ 2,5 bilhões em volume financeiro nas duas primeiras semanas do Programa Desenrola Brasil, de acordo com o balanço divulgado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta segunda-feira (31/7). Foram renegociados mais de 400 mil contratos de dívidas e 3,5 milhões de devedores até R$ 100 mil foram retirados da negativação.



O balanço não inclui baixas de registros de outros credores não bancários. O levantamento leva em conta as renegociações da faixa 2 do programa, que focam em resolver as dívidas de pessoas físicas negativadas até 31 de dezembro de 2022, e renda de até R$ 20 mil.



O presidente da Febraban, Isaac Sidney, destacou que o programa “cumpre um papel essencial em um momento delicado das finanças das famílias brasileiras, ao procurar reduzir dívidas da maior quantidade possível de pessoas”. “Os bancos estão dando sua contribuição para que o Desenrola reduza o número de consumidores negativados e ajude milhões de cidadãos a diminuírem seu endividamento”, disse, em nota.



A adesão ao programa vai até 31 de dezembro. Em setembro, o governo abrirá a renegociação da Faixa 1, voltada para devedores pessoas físicas com renda bruta mensal de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A expectativa é de que a segunda etapa do programa possa ajudar mais de 650 mil brasileiros.