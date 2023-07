A suspensão do trabalho, segundo o sindicato, vale apenas para a planta da Volkswagen em Taubaté e começará em 1º de agosto

A decisão, divulgada pelo sindicato ontem, ocorreu uma semana depois do fim do programa federal de subsídios a carros populares, que teve 125 mil carros vendidos.

A suspensão do trabalho, segundo o sindicato, vale apenas para a planta da Vollswagen em Taubaté e começará em 1º de agosto. O anúncio ocorre no marco de acordo coletivo que garante a possibilidade de layoffs [suspensão de contrato de trabalho], desde que mantida a estabilidade dos funcionários da fábrica até 2025. O documento foi assinado em 2020 e renovado no ano passado.