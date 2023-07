SIGA NO

A primeira loja da H&M na América Latina foi inaugurada no México em 2012 AFP/Odd ANDERSEN



A rede de varejo de moda da Suécia H&M anunciou que vai lançar lojas e comércio on-line no Brasil a partir de 2025. A empresa comunicou a novidade nesta segunda-feira (17/7) e as informações foram divulgadas pela Agência Reuters.





"Com uma população de mais de 210 milhões no Brasil e uma forte apreciação pela moda, há um considerável potencial de expansão no mercado", disse a H&M em comunicado.





Para a expansão no Brasil, a empresa varejista de moda afirmou que está se associando ao Grupo Dorben, que faz operações de varejo em 10 países da América Central e do Sul.