BH cria a loteria municipal. Imagem ilustrativa Pixabay/Divulgação

Belo Horizonte terá uma loteria municipal, chamada de BHLot. A lei, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no último sábado (15/7), tem a intenção de aumentar a arrecadação municipal para o financiamento de assistências sociais por meio da exploração de qualquer modalidade lotérica prevista na lei federal 13.756, de 2018.