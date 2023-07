430

Para ganhar um salário mínimo, catadores têm que juntar 18.464 latas na Grande BH Wikimedia Commons/Reprodução Você conhece aquelas pessoas que ficam juntando latinhas das ruas, lixeiras ou pedindo em sua casa? Se sim, já passou na cabeça quantas latinhas elas precisam para fazer um salário mínimo? Você conhece aquelas pessoas que ficam juntando latinhas das ruas, lixeiras ou pedindo em sua casa? Se sim, já passou na cabeça quantas latinhas elas precisam para fazer um salário mínimo?

No caso da garrafa PET, seria necessário recolher 27 mil garrafas de 2L, cerca de 1.350 kg para se ter um salário mínimo, sendo que o preço médio do quilo da garrafa PET é de R$ 0,98.

Desvalorização

O site aponta que o quilo da latinha e da garrafa PET já valeu mais, quando, há 4 meses, a latinha era vendida em média a R$ 6,43 e, hoje, a R$ 5,36. O quilo do PET vazio já chegou a R$ 2,18 e caiu para R$ 0,98, uma redução de 55%.

Em março de 2023, o preço do papel branco caiu 71%, antes custava em média R$ 0,64 e foi para R$ 0,19. O quilo do papelão caiu de R$ 0,78 para R$ 0,21, uma redução de 73%. O quilo do jornal que era R$ 0,83 reduziu para R$ 0,53, uma queda de 36%.

A pesquisa sobre os preços que se paga por quilo de latinha de alumínio, garrafa pet, papel e papelão nos estabelecimentos de reciclagem da Grande BH, foi realizada entre os dias 13 a 14 de julho.

Variação

Dependendo da região, o valor pago no quilo dos produtos pode variar até 566%, como aconteceu no quilo do jornal, que pode ser vendido por R$ 0,15 até R$ 1. O quilo da revista é comprado por R$ 0,10 até R$ 0,50 com uma diferença de 400%.

O quilo da garrafa Pet vazia pode custar de R$ 0,80 até R$ 1,00, com uma variação de 25%. O quilo da latinha vazia varia de R$ 4,50 até R$ 6, uma variação de 33%.

O anel ou lacre de alumínio pode ser vendido por R$ 4,50 até R$ 6, com uma variação de 33%. O quilo do papelão vai de R$ 0,10 até R$ 0,50, uma diferença de 400%.