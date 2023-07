SIGA NO

430

Os recursos fazem parte do Programa de Fomento do Turismo Sustentável, desenvolvido pela Vale em parceria com o Instituto Rede Terra, e a previsão é de que entre 40 e 50 negócios formais ou em processo de formalização sejam contemplados Divulgação/Marcelo Belém - Instituto Rede Terra A Vale está oferecendo um programa de microcréditos para empreendedores do turismo de Brumadinho, na Grande BH. Até o dia 23/7, empresários locais que pratiquem o turismo sustentável poderão fazer o empréstimo de R$ 4 mil a R$ 30 mil reais com juros de 1% ao mês, um total de 12% ao ano – abaixo dos juros básicos da Selic. A Vale está oferecendo um programa de microcréditos para empreendedores do turismo de Brumadinho, na Grande BH. Até o dia 23/7, empresários locais que pratiquem o turismo sustentável poderão fazer o empréstimo de R$ 4 mil a R$ 30 mil reais com juros de 1% ao mês, um total de 12% ao ano – abaixo dos juros básicos da Selic.

Terão prioridade na contratação do microcrédito as empresas que, por exemplo, sejam lideradas por mulheres, que impactem o maior número de pessoas da região e que utilizem o recurso para iniciativas de sustentabilidade. Os empresários devem ter o CNPJ sediado no município de Brumadinho.





Os empréstimos serão desembolsados de uma só vez por meio de crédito em conta corrente e o pagamento será dividido em seis parcelas mensais. No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, haverá cobrança de multa de 2% sobre o valor em aberto.

Empreendimentos em processo de formalização selecionados na chamada deverão concluir a formalização para ter acesso ao recurso do empréstimo. Todo o processo será acompanhado pela Bemtevi, parceira do Programa de Fomento do Turismo Sustentável em Brumadinho.





Para pleitear os recursos, os interessados devem preencher o formulário (em: www.turismobrumadinho.com/microcredito ), com informações sobre o negócio, sua atuação dentro da cadeia produtiva da região e como pretende utilizar os recursos solicitados. Os detalhes sobre elegibilidade, critérios de seleção, cronograma e etapas do processo seletivo podem ser consultados aqui





Em 25 de janeiro de 2019, a Barragem 1 da mina Córrego do Feijão, pertecente à mineradora Vale e localizada em Brumadinho, rompeu. Mais de 270 pessoas morreram. Quatro anos após o desastre, bombeiros ainda atuam na identificação de fragmentos corpóreos.