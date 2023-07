O custo da cesta básica em Belo Horizonte apresentou uma queda de 2,63% em junho, passando a custar R$ 682,82, o menor valor desde setembro de 2022.

No ano de 2023, o custo da cesta básica caiu 4,03% e em doze meses acumula alta de 0,33%. Os principais responsáveis pela queda do custo da cesta básica foram o chã de dentro (-4,67%), o feijão carioquinha (-14,04%) e o tomate (-6,62%).

Apesar da queda, as pesquisas do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de MG (Ipead) da UFMG revelaram que o custo de vida aumentou na capital.

Medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o custo de vida em BH encerrou em junho com crescimento de 0,35%, menor que o crescimento de 0,44% observado em maio.

A inflação sentida pelas famílias de um a cinco salários mínimos, captada pelo Índice de Preços ao Consumidor Restrito (IPCR), subiu para 0,74% em junho, puxada pelo reajuste das tarifas de energia elétrica residencial.

Já o custo da alimentação na residência e também em bares e restaurantes mantém importante trajetória de queda. A baixa também foi verificada nos preços de automóveis novos e gasolina comum, que ajudaram a segurar a inflação de junho.

O reajuste da tarifa de energia elétrica e dos planos de saúde foram os principais responsáveis pela elevação dos preços.

Dados sobre variação no preço de produtos, tarifas de serviços e inflação também podem ser verificados nos estudos completos, disponibilizados no site do Ipead