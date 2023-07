430

Val mostrando o mega hair colocado na modelo Nicole Bahs Arquivo pessoal

Desde que saiu de Santa Maria do Suaçuí, na região do Vale do Rio Doce, a especialista em mega hair Val Oliveira estava certa que a vida humilde do interior tinha ficado para trás. Mas não foi bem assim. Em Belo Horizonte, até chegar a ser reconhecida como especialista, dormiu até em chão de salões.



Mesmo assim estudou, conheceu várias técnicas de colocação de mega hair, e percebeu que ali poderia estar o seu sucesso. Tinha a oportunidade de fazer algo inovador. Criou o método Val Oliveira voltado para mega hair.

"O método Val Oliveira é exclusivo. Fui eu quem desenvolvi. Estudei bastante, tem o diferencial de não fazer a cliente perder cabelo, além de ser testado e aprovado por dermatologistas", afirma Val.



Val Oliveira conquistou com seu método até os colegas de profissão, salões renomados de todo país fazem uso do seu produto. A fórmula atravessou o oceano, as fronteiras do país e agora faz sucesso em Londres, Portugal, Canadá, entre outros lugares.



Algumas famosas são fiéis ao produto desenvolvido pela especialista, como a modelo Nicole Balhs. "Meu cabelão foi um sucesso no carnaval. O que mais gostei foi que além de lindo, não danificou o meu cabelo. Já coloquei outros megas, mas só o da Val fica completamente invisível.





Então, é um prazer alongar meus cabelos com ela. Me sinto cuidada e principalmente linda", explica a modelo.

Nesta segunda-feira (3/7), Nicole está em Belo Horizonte para participar de uma feira da beleza e é claro vai deixar de dar uma retocada no mega com a Val.