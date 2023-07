SIGA NO

O advogado Ricardo Soriano de Alencar, ex-procurador-geral da Fazenda Nacional entre 2020 e 2022, é o novo sócio responsável pelas áreas de direito público e tributário do Figueiredo e Velloso Advogados, que mantém operações em Brasília e São Paulo, além de representações em diversos estados da Federação.





Ele também já integrou conselhos de administração de diversas empresas, como Petrobras, Banco do Nordeste, Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília) e Caixa Econômica Federal, na qual também foi membro do conselho fiscal.

Soriano é bacharel em direito pela Universidade de Brasília (UnB), pós-graduado em direito administrativo e constitucional pela Universidade Gama Filho e pós-graduado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o estudo da temática “Ordem Jurídica e Ministério Público”.