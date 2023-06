430

Para 2023, as despesas previstas para a "função Ciência e Tecnologia" no Orçamento são de R$ 14,69 bilhões PixBay Omar Aziz, o relator do projeto do arcabouço fiscal, fez uma ampliação na relação de gastos que não se enquadram na nova restrição de despesas. Em uma decisão surpresa, o relator decidiu que os custos com ciência, tecnologia e inovação serão excluídos do novo teto de gastos. Além disso, o Fundeb, destinado à educação básica, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, também foram mantidos fora da nova regra de gastos, conforme já havia sido antecipado por Aziz.









Leia: O que é arcabouço fiscal? No relatório que foi divulgado no final da manhã, Aziz considerou "essencial e oportuno" incluir a emenda proposta pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) que sugere a exclusão dos gastos com ciência, tecnologia e inovação dos limites de cada poder (Executivo, Legislativo e Judiciário). Ele ponderou que "é necessário proteger essa área, pois ela abrange ações que são fundamentais para o progresso econômico e social do nosso país, e reflete as ambições de uma sociedade que quer garantir um futuro de progresso e crescimento para as futuras gerações".





Para 2023, as despesas previstas para a "função Ciência e Tecnologia" no Orçamento são de R$ 14,69 bilhões. O governo já comprometeu R$ 4,14 bilhões e pagou R$ 2,1 bilhões. Entre 2010 e 2022, os gastos nessa área variaram entre R$ 4,64 bilhões (2021) e R$ 8,25 bilhões (2022).





Aziz trouxe uma inovação em seu parecer ao propor a criação do Comitê de Modernização Fiscal. O objetivo do comitê é melhorar a gestão das finanças federais e tornar mais transparentes e eficientes as fases de planejamento, execução e controle do ciclo orçamentário para o financiamento de políticas públicas. Os membros do comitê deverão se reunir anualmente para aprovar o plano de trabalho e o relatório de atividades. O Comitê, que não tem poder de decisão, será composto por um representante dos ministérios da Fazenda, Ministério do Planejamento e Orçamento, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União (TCU).





O relator decidiu não alterar a forma de correção da inflação nem a arrecadação que estabelece o limite de despesas em 2024, no primeiro ano da nova regra fiscal. Uma alteração no texto poderia facilitar a elaboração do Orçamento para o próximo ano pelo Ministério do Planejamento, liberando espaço para cerca de R$ 40 bilhões em gastos. Isso significa que o governo pode optar por propor uma alteração no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano e criar despesas condicionadas até que esse espaço fiscal para o aumento dos gastos possa ser feito ao longo de 2024, conforme as regras já estabelecidas no texto aprovado pela Câmara.