A pesquisa apontou um aumento no percentual de lares com apenas um morador Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira tem apresentado um aumento na quantidade de pessoas idosas, morando sozinhas e em imóveis alugados. A pesquisa, divulgada em 16 de junho de 2023, contou com uma amostra de 168 mil domicílios e foi retomada após dois anos de interrupção devido à pandemia.





Os dados de 2022 indicam que as mulheres representavam 51,1% da população do país, enquanto os homens correspondiam a 48,9%. Nos últimos dez anos, houve crescimento no percentual de idosos com 60 anos ou mais, passando de 11,3% para 15,1%.



Simultaneamente, a proporção de pessoas com menos de 30 anos diminuiu de 49,9% em 2012 para 43,3% em 2022. Mulheres são maioria entre os idosos, com 78,8 homens para cada 100 mulheres acima de 60 anos em 2022.





O número de domicílios no Brasil em 2022 era de 74,1 milhões, com 85% de casas e 14,9% de apartamentos. A pesquisa apontou um aumento no percentual de lares com apenas um morador, passando de 12,2% para 15,9% em dez anos. Nesse aspecto, homens moram sozinhos em maior proporção (55,4%) do que mulheres (44,6%).





A Pnad também revelou um aumento no percentual de domicílios alugados, alcançando 21,1% do total em 2022, ante 18,8% em 2016. Todas as regiões apresentaram crescimento nesse aspecto, com destaque para o Centro-Oeste (de 24,5% para 27,8%) e o Sul (de 18,6% para 20,9%).





A autodeclaração racial também sofreu mudanças nos últimos dez anos. A proporção de pessoas que se autodeclaram pretas aumentou de 7,4% para 10,6%, enquanto a população que se considera parda se manteve estável em torno de 45% do total. A população negra (soma de pretos e pardos) atingiu 55,9% no ano passado.





A pesquisa também abordou aspectos como acesso à água, esgoto, energia elétrica e bens de consumo. A proporção de domicílios ligados à rede geral de água ficou estável em 85,5% desde 2012, enquanto a porcentagem de lares ligados à rede de esgoto aumentou de 68,2% para 69,5% entre 2019 e 2022. A presença de automóveis e motos nos domicílios também cresceu, atingindo 49,8% e 25%, respectivamente.