O presidente do Banco Mundial recebeu a tarefa de transformar a instituição Reprodução

O novo presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, expressou seu desejo de que a instituição foque em projetos mais escaláveis e replicáveis na América Latina e em outras regiões. A intenção é acelerar o desenvolvimento por meio de melhorias no transporte, infraestrutura e digitalização de serviços governamentais e financeiros. Em sua primeira viagem internacional desde que assumiu o cargo, Banga falou com a agência Reuters na segunda-feira (12/6), destacando a importância de priorizar o trabalho do banco e selecionar projetos específicos para promovê-los de maneira eficaz. Ele quer ser capaz de medir o impacto dessas ações em sua vida.