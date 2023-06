430

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a inflação oficial e tem como base as famílias com renda acima de cinco salários mínimos AGÊNCIA BRASIL



Brasília – Os dados da inflação de maio trouxeram um alento às classes mais baixas, que almoçam e jantam em casa, devido à desaceleração mais forte nos preços dos alimentos. Contudo, os reajustes no transporte público em várias cidades fizeram os pobres sentirem mais o impacto da carestia do que os mais abastados.



Conforme os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial e tem como base as famílias com renda acima de cinco salários mínimos, desacelerou de 0,61% para 0,23%, entre abril e maio — dado bem abaixo da estimativa de 0,37% do mercado. Enquanto isso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), indicador da custo de vida para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos, recuou de 0,53% para 0,36%, no mesmo período.





A alta de preços das tarifas de ônibus urbanos foi de 2,83% em maio, de acordo com o IBGE. Apesar disso, o grupo “Transportes” deu uma contribuição negativa de 0,12 ponto percentual no IPCA do mês passado — em decorrência, principalmente, da queda dos preços dos combustíveis (-1,82%) e das passagens aéreas (-17,73%), beneficiando os mais abastados e que não usam transporte público. O grupo “Alimentos e Bebidas” também pesou bastante na desaceleração do índice geral ao recuar de 0,71% para 0,16%, entre abril e maio.





O analista da pesquisa do IBGE, André Almeida, diz que “trata-se do grupo com maior peso no índice, o que acaba influenciando bastante no resultado geral”. O subgrupo de alimentos registrou queda de 3,48%, nos preços das frutas, de 7,11% no óleo de soja e de 0,74% nas carnes. “Quando há uma redução nos preços de alimentos in natura e de itens básicos, isso acaba beneficiando consideravelmente a camada mais pobre da população, entre os que recebem até cinco salários mínimos ou que são beneficiários dos programas sociais, porque eles têm o seu poder de compra elevado”, avalia o economista Ecio Costa, professor titular de Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ele destaca ainda que, combinado com o reajuste do salário mínimo um pouco acima da inflação, o poder de compra dos pobres torna-se maior.





Já o economista e sociólogo César Bergo, professor de Mercado Financeiro da Universidade de Brasília (UnB), ressalta que outros importantes itens da cesta dos mais pobres sofreram elevação, como o tomate (6,65%), o leite longa vida (2,37%) e o pão francês (1,40%). “Para uma família que consome mais pão, tomate e leite do que fruta e carne, o impacto da inflação continua sendo forte”. Bergo destaca também que o índice do IBGE é uma média, resultado de altas e reduções de preços nos estados, “portanto, alguns estados estão observando inflação e outros, deflação”.





Tanto no IPCA quanto no INPC houve alta em 15 das 16 capitais pesquisadas pelo IBGE. A maior variação do INPC, por exemplo, ocorreu em Belo Horizonte, de 0,79%, devido ao aumento de 25% do ônibus urbano. São Luís teve deflação de 0,33%, influenciada pelas quedas de 7,63%, nos preços do frango inteiro, e de 5,87% no custo da gasolina.





Comida

Para o economista Guilherme Costa Delgado, pesquisador aposentado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e consultor na área agrícola, embora os dados relacionados aos preços de alimentos estejam caindo neste ano, a tendência ainda é que a inflação de alimentos fique acima da média geral do IPCA, podendo girar em torno de 7%. Enquanto isso, as últimas revisões para baixo do mercado devido ao dado da inflação oficial de 2023 estão ficando cada vez mais perto de 5%.