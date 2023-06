430

Os banqueiros pressionaram Arthur Lira, a defender o projeto de lei do marco das garantias, que se encontra paralisado no Senado. Érika Garrida/LIDE No jantar do Esfera Brasil, banqueiros debateram os progressos alcançados pelo governo Lula com o lançamento do programa Desenrola, voltado à renegociação de dívidas para a população de baixa renda. Além disso, discutiram a necessidade de estratégias sólidas para ampliar o crédito a setores atualmente prejudicados pelas altas taxas de juros. Durante o evento, realizado na segunda-feira (5/6), os banqueiros pressionaram o presidente da Câmara, Arthur Lira, a defender o projeto de lei do marco das garantias, que se encontra paralisado no Senado. No jantar do Esfera Brasil, banqueiros debateram os progressos alcançados pelo governo Lula com o lançamento do programa Desenrola, voltado à renegociação de dívidas para a população de baixa renda. Além disso, discutiram a necessidade de estratégias sólidas para ampliar o crédito a setores atualmente prejudicados pelas altas taxas de juros. Durante o evento, realizado na segunda-feira (5/6), os banqueiros pressionaram o presidente da Câmara, Arthur Lira, a defender o projeto de lei do marco das garantias, que se encontra paralisado no Senado.





Leia mais 20:53 - 19/05/2023 Lira diz que reforma tributária será votada antes de julho

12:32 - 31/05/2023 Banco Central afirma desaceleração do crédito e resiliência do financeiro

09:33 - 30/05/2023 Taxa de juros do cartão de crédito rotativo atinge maior nível em seis anos O projeto em questão visa acabar com o monopólio da Caixa Econômica Federal em relação aos penhores civis e possibilitar que um imóvel seja utilizado como garantia em mais de um empréstimo. Apesar de ter sido elaborado durante a gestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, os banqueiros desejam que a proposta seja concretizada. Eles citam exemplos de diferentes cenários de crédito: hoje, o financiamento imobiliário para pessoas físicas, que possui garantia estabelecida, apresenta uma inadimplência de 1,71% e juros de 10,8% ao ano. Já o parcelamento no cartão de crédito, sem garantias, tem uma taxa de inadimplência de 9% e juros anuais de 200%.





A Febraban, que apoia o projeto, defende a inclusão de ativos de qualidade no texto, além de garantir que o valor seja preservado durante a operação. A entidade também busca garantias de fácil execução, com liquidez e sem custos elevados em cenários de busca extrajudicial. Se a proposta for aprovada nesses termos, os banqueiros acreditam que haverá condições para reduzir os juros praticados atualmente, o que pode estimular uma maior oferta de crédito.