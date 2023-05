430

A sugestão é que os consumidores realizem o pagamento integral da fatura mensalmente. Valter Campanato/Agência Brasil O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que pretende negociar com os bancos a diminuição da taxa de juros cobrada nas transações com cartão de crédito rotativo. O Banco Central informou, nesta terça-feira (30/5), que a taxa média de juros dessas operações aumentou de 433,3% ao ano em março para 447,5% ao ano em abril. Segundo a instituição, este é o índice mais elevado desde março de 2017, quando alcançou 490% ao ano, ou seja, em um período de seis anos.





O crédito rotativo do cartão de crédito é utilizado por aqueles que não conseguem quitar o valor total da fatura no prazo estabelecido. Essa modalidade de crédito é a mais onerosa do mercado e, de acordo com especialistas, deve ser evitada pelos clientes bancários. A sugestão é que os consumidores realizem o pagamento integral da fatura mensalmente.





As concessões de empréstimos através do cartão de crédito rotativo para pessoas físicas tiveram um crescimento expressivo em 2022, atingindo um recorde. A negociação proposta pelo Ministro da Fazenda visa amenizar o impacto dessa alta taxa de juros sobre os consumidores.