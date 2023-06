Queda na arroba bovina ocorre devido ao aumento da oferta de animais no mercado Edesio Ferreira/EM

Nos últimos meses, o preço do boi gordo sofreu uma queda significativa, porém, analistas afirmam que os consumidores não estão sendo beneficiados como deveriam. Os supermercados têm sido lentos em repassar a redução dos preços do campo, o que faz com que o poder aquisitivo dos brasileiros continue estagnado.Houve uma queda de aproximadamente 15% no preço do boi gordo entre abril e maio, mas a carne no atacado teve redução de apenas 7%, e no varejo, entre 2% a 3%. O varejo tem aproveitado essa situação para aumentar sua margem operacional, ou seja, seu lucro.