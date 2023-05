430

Em 2022, o Catar importou US$ 36,9 milhões em carne bovina do Brasil, o equivalente a 6 mil toneladas do produto. Seapa / Divulgação O Catar decidiu retomar a importação de carne bovina do Brasil, após quase três meses de restrições, conforme informaram os ministérios da Agricultura e de Relações Exteriores do Brasil nesta terça-feira (30/5). As barreiras comerciais foram impostas no início de março, quando um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecido como 'mal da vaca louca', foi identificado no estado do Pará.





Autoridades sanitárias classificaram o caso como 'atípico', o que significa que se trata de uma ocorrência natural e espontânea no rebanho que não se propaga e, por isso, não apresenta riscos à saúde pública, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Além do Catar, outros importantes importadores de carne bovina brasileira, como China e Rússia, também interromperam temporariamente as compras, mas retomaram a importação nas semanas seguintes.





Os ministérios da Agricultura e de Relações Exteriores do Brasil destacaram que a decisão do Catar, somada à recente reabertura de mercados na Tunísia, Palestina e Rússia, representa a total normalização do comércio de carne bovina com o país árabe. Em 2022, o Catar importou US$ 36,9 milhões em carne bovina do Brasil, o equivalente a 6 mil toneladas do produto.





Nos primeiros três meses de 2023, o comércio bilateral entre Brasil e Catar somou US$ 231,6 milhões, sendo que a carne bovina representou aproximadamente 75% do total exportado pelo Brasil.