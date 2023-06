430

O Spotify tomou "a decisão difícil, mas necessária", de reduzir sua atividade relacionada aos podcasts em cerca de 200 pessoas, comunicou a empresa Tobias Schwarz/AFP O grupo sueco Spotify, número um entre as plataformas de áudio, anunciou nesta segunda-feira (5/6) a demissão de 200 cargos - 2% de sua força de trabalho - que tenham relação com podcasts. Menos de seis meses após um corte inicial de 600 empregos, a plataforma de streaming especificou que iniciou "a próxima fase" da "estratégia podcast", após grandes investimentos feitos nos últimos anos.





Leia também: Spotify remove músicas criadas por IA da plataforma

O Spotify tomou "a decisão difícil, mas necessária", de reduzir sua atividade relacionada aos podcasts em cerca de 200 pessoas, comunicou esta empresa cotada em Nova York. Líder histórico do streaming legal de música, a plataforma sueca investiu milhões de dólares no serviço de podcast durante os últimos anos, tornando-se a número um mundial.A rentabilidade desse setor, entretanto, ainda não foi provada, apontam analistas. Às 14h30 GMT em Wall Street (11h30 no horário de Brasília), as ações do Spotify subiam 2,70%, chegando a US$ 115,83 (R$ 570,23, na cotação atual).O Spotify registrou perdas por vários anos, apesar do crescimento relâmpago.No final do primeiro trimestre, o Spotify atingiu um novo pico de 515 milhões de usuários ativos, um aumento de 22% em um ano.