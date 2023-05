SIGA NO

A BRF, uma das maiores empresas brasileiras de alimentos, informou nesta quarta-feira (31/5) que a Salic, empresa saudita, e a Marfrig, atual acionista, se comprometeram a investir em um possível aumento de capital da companhia. A informação foi divulgada por meio de um comunicado relevante ao mercado.





De acordo com a BRF, o aumento de capital poderá alcançar até 500 milhões de ações. A Salic se comprometeu a subscrever até 250 milhões desses papéis, desde que o valor das novas ações não ultrapasse 9 reais. No encerramento do pregão anterior, a ação da BRF estava cotada a 7,27 reais, o que indica um prêmio de até 24%.





Além disso, a BRF também anunciou que a Marfrig, acionista atual, se comprometeu com até 250 milhões de ações restantes da futura oferta primária. O compromisso das duas empresas de investir no possível aumento de capital da BRF demonstra confiança no crescimento e na expansão da companhia brasileira de alimentos.