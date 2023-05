430

Os servidores da Receita Federal contam com o apoio da dependência do plano econômico do governo em aumentar a arrecadação em diversas áreas Receita Federal / Divulgação A insatisfação entre os servidores da Receita Federal tem gerado impactos negativos na produtividade, como atrasos na divulgação de dados da arrecadação, que deveriam ter sido publicados nesta semana. A instituição optou por não se pronunciar sobre o assunto. Um dos principais motivos de descontentamento é a questão dos bônus, além da cobrança por mais contratações, uma vez que muitos auditores têm se aposentado sem reposição, aumentando a carga de trabalho dos profissionais que permanecem. A insatisfação entre os servidores da Receita Federal tem gerado impactos negativos na produtividade, como atrasos na divulgação de dados da arrecadação, que deveriam ter sido publicados nesta semana. A instituição optou por não se pronunciar sobre o assunto. Um dos principais motivos de descontentamento é a questão dos bônus, além da cobrança por mais contratações, uma vez que muitos auditores têm se aposentado sem reposição, aumentando a carga de trabalho dos profissionais que permanecem.





As dificuldades enfrentadas pelos servidores também estão relacionadas às restrições fiscais impostas pelo governo e à falta de uma estratégia clara para a gestão de servidores públicos. Essa situação tem gerado incertezas e questionamentos sobre como o governo lidará com a crescente pressão nas próximas semanas.





Os servidores da Receita Federal contam com o apoio da dependência do plano econômico do governo em aumentar a arrecadação em diversas áreas, o que pode intensificar ainda mais a tensão entre as partes. Diante desse cenário, é fundamental que o governo esteja atento e busque soluções eficientes para lidar com as demandas dos servidores, garantindo a continuidade das atividades da instituição e o cumprimento das metas fiscais.