O setor privado estima que R$ 5 bilhões sejam necessários para finalizar cerca de 186 mil imóveis abandonados pela última gestão Alexandre Guzanshe/EM

A Comissão Mista do Congresso Nacional tem previsto para esta quarta-feira (31) a votação do relatório do deputado Marangoni (União-SP) referente à medida provisória 1162/23, que busca retomar e modificar o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. A sessão está agendada para iniciar às 10h e tem como presidente da Comissão o senador Eduardo Braga (MDB-AM).