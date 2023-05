430

As taxas bancárias médias também apresentaram alta no referido mês Marcello Casal Jr Agencia Brasil O Banco Central do Brasil (BC) divulgou nesta terça-feira (30/5) que, em abril, as concessões de empréstimos no país tiveram uma redução de 17,5% em comparação com março. O estoque total de crédito apresentou uma queda de 0,1% no mesmo período, chegando a R$ 5,363 trilhões.



Durante o mês, houve uma diminuição de 16,5% nas concessões de financiamentos com recursos livres, em que os termos dos empréstimos são negociados diretamente entre as instituições financeiras e os tomadores de crédito. Por outro lado, as operações com recursos direcionados, que seguem diretrizes estabelecidas pelo governo, sofreram um recuo de 27,0%.





Em abril, a inadimplência no segmento de recursos livres registrou um aumento, passando de 4,5% no mês anterior para 4,7%. As taxas bancárias médias também apresentaram alta no referido mês. Nos empréstimos com crédito livre, os juros cobrados pelos bancos atingiram 45,1%, um acréscimo de 0,6 ponto percentual em relação a março. Já nas operações com recursos direcionados, a taxa se manteve estável em 12,1%.





O spread bancário, que representa a diferença entre o custo de captação das instituições financeiras e a taxa cobrada dos clientes, aumentou para 32,7 pontos percentuais nos recursos livres, ante 31,7 pontos no mês anterior.