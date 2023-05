430

A criptomoeda do meme do sapo verde Reprodução A Pepecoin, uma criptomoeda inspirada no meme do sapo verde Pepe, teve um aumento impressionante de quase 7.000% em menos de 20 dias após seu lançamento, de acordo com a CoinMarketCap. No dia 5 de maio, o valor de mercado atingiu US$ 1,5 bilhão, gerando grande interesse nas chamadas 'moedas-meme', também conhecidas como memecoins.





Após o pico de valorização, o valor de mercado da Pepecoin caiu para menos de US$ 625 milhões em 23 de maio. Contrariando criptomoedas tradicionais como o Bitcoin, as moedas-meme são desenvolvidas de forma mais simples e possuem tecnologia menos robusta, tornando-as menos seguras e sem fundamentação. Especialistas afirmam que, em geral, as memecoins são consideradas meras 'piadas'.





Entretanto, essas 'piadas' em forma de criptomoedas alcançaram valores bilionários, como no caso da Pepecoin e da Dogecoin, a primeira moeda-meme, criada em 2013. Para explicar o motivo dessas moedas alcançarem valores tão elevados, é preciso compreender os conceitos do mercado de criptoativos, blockchain, criptomoedas e moedas-meme.





A grande adesão às memecoins é justificada por dois motivos: o sentimento de pertencimento à comunidade e o FOMO (medo de ficar de fora). O FOMO ocorre rapidamente e, junto com o sentimento de pertencimento, são os únicos pilares de projetos como as memecoins, que não possuem proposta clara nem tecnologia avançada.





As memecoins são extremamente suscetíveis à especulação e ganham valor somente a partir dela. Um exemplo é a Dogecoin, que teve um aumento de 1.100% em um mês graças ao apoio do bilionário Elon Musk. Honorato acredita que o fato da Dogecoin ser a primeira memecoin criada gerou um apelo em torno da comunidade, ajudando a manter seu valor alto.





Investidores de memecoins geralmente possuem perfil de alto risco e buscam retornos maiores em troca de riscos maiores. Os riscos incluem perder dinheiro e a possibilidade de manipulação de mercado. Em resumo, as moedas-meme se diferenciam das criptomoedas tradicionais por não terem utilidade, tecnologia, nível de segurança e proposta de valor.