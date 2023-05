430

Luz Jo Santos/Divulgação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (26/5), que a conta de luz continuará com a bandeira verde no mês de junho, ou seja, não haverá cobrança adicional. O sistema de bandeiras tarifárias, criado pela Aneel, tem como objetivo indicar o custo da geração de energia no país. Quando o custo de produção é maior, a agência pode ativar as bandeiras amarela ou vermelha (patamar 1 ou 2), que implicam em custos extras para os consumidores.





Por outro lado, a bandeira verde não adiciona encargos às tarifas dos consumidores, baseando-se em seu consumo mensal. Essa bandeira está em vigor desde 16 de abril de 2022, ou seja, mais de um ano. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os reservatórios brasileiros apresentam alto nível de armazenamento, variando entre 82,87% e 98,67%, levando em conta dados até a última quinta-feira (25).





Quando os reservatórios estão com níveis baixos, as hidrelétricas geram menos energia e o ONS é forçado a acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, resultando no aumento do custo de geração de energia, repassado aos consumidores através das bandeiras tarifárias.





A Aneel prevê que a bandeira verde deve permanecer ativada durante todo o ano de 2023, conforme atualização constante de suas projeções. Essa estimativa vai ao encontro das projeções do ONS, que apontam para níveis de armazenamento dos reservatórios mantendo-se elevados, mesmo no período caracteristicamente seco (de maio a outubro).





O ONS projeta encerrar o período seco de 2022 com o melhor nível de armazenamento da série histórica, com percentuais entre 70,4% e 81,6%. A partir de novembro, espera-se o início do período chuvoso. Os custos das bandeiras na conta de luz são os seguintes: bandeira verde - sem cobrança adicional; bandeira amarela - R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos; bandeira vermelha patamar 1 - R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos; e bandeira vermelha patamar 2 - R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos. A Aneel define a cor da bandeira no final de cada mês para o seguinte.