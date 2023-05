430

O valor da bolsa de estágio para estudantes universitários varia. Marcos Michelin/EM/D.A Press

De acordo com um estudo realizado pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), houve um aumento no número de estagiários que se tornaram os principais responsáveis pelo sustento de suas famílias após a pandemia. O levantamento aponta que 11% dos estagiários brasileiros estão nesta situação, sendo a Região Nordeste a mais afetada, com 14% dos estagiários atuando como chefes de família no aspecto financeiro.





A bolsa de estágio para estudantes universitários pode variar conforme a área de atuação, mas a média recebida é de R$ 1.012 para uma jornada de até seis horas diárias. Esse valor tem sido fundamental no orçamento de muitos lares brasileiros.



Embora a bolsa seja destinada às despesas pessoais do estudante, em alguns casos, ela se torna a principal fonte de renda da família.





Segundo a pesquisa, 74% dos estagiários no Brasil estão vinculados a órgãos públicos.