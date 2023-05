430

O governador destacou que seu estado enfrenta obstáculos. Reprodução/Redes sociais

O governador do Amazonas, Wilson Miranda (União Brasil), expressou seu descontentamento com a decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) de negar a exploração de petróleo e gás natural pela Petrobras na foz do Amazonas. A declaração ocorreu durante o Fórum Nacional de Governadores, realizado em Brasília na última quarta-feira (24/5).



Miranda argumentou que os estados da Amazônia Legal não devem ser condenados à miséria e à pobreza de seus habitantes devido a um discurso ideológico e mal orientado sobre questões ambientais.





O governador do Amazonas destacou que seu estado enfrenta obstáculos que dificultam seu desenvolvimento. Ele mencionou o gás natural e o potássio como exemplos de recursos que poderiam ser extraídos e explorados.



Miranda afirmou que é crucial que o Brasil compreenda que os residentes da Amazônia são tão brasileiros quanto aqueles que vivem em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ele ressaltou que a população da Amazônia não pode ser condenada à pobreza e ao subdesenvolvimento por caprichos ideológicos e falta de compreensão da complexidade da região.





Questionado sobre o posicionamento ideológico da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Wilson Miranda evitou entrar em confronto, mas enfatizou a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o progresso econômico e a preservação ambiental. Ele defende a busca por um caminho de conciliação entre ambos os aspectos.