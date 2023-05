430

A atividade econômica registrou elevação de 1,8% em março deste ano. Seapa/Divulgação



O PIB brasileiro apresentou crescimento de 1,6% no primeiro trimestre de 2023 em comparação ao quarto trimestre de 2022, impulsionado pelo bom desempenho da agropecuária, segundo dados do Monitor do PIB do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).





Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a expansão foi de 3,6%. A atividade econômica registrou elevação de 1,8% em março de 2023 em relação a fevereiro e de 4,5% quando comparado a março de 2022.





A previsão é que o PIB crescerá cerca de 1% em 2023, com metade dessa expansão (0,5 ponto percentual) sendo resultado da agropecuária, impulsionada pela soja e o milho. O setor também gera impactos positivos em serviços, como transportes e comércio.





No entanto, está no horizonte uma possível desaceleração no ritmo de crescimento do PIB brasileiro nos próximos trimestres, embora ainda sejam esperados números positivos.