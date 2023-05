430

Por lei, o 13º do INSS é pago em duas parcelas: uma no meio do ano e outra na competência de novembro. Desde 2020, porém, o benefício tem sido antecipado para o primeiro semestre Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem começar a consultar o valor da primeira parcela do 13º, que passa a ser paga a partir de quinta-feira (25). A consulta pode ser feita no aplicativo ou site Meu INSS com CPF e senha.

Prevista para domingo (21), a consulta foi antecipada. O governo federal irá pagar as duas parcelas do 13º nos meses de maio e junho. A primeira será liberada entre os dias 25 de maio e 7 de junho. A segunda parcela cairá na conta do segurado entre os dias 26 de junho e 7 de julho.

O pagamento ocorre conforme o número final do benefício, sem o dígito verificador. O abono de Natal cai na conta juntamente com o benefício mensal do segurado. O dinheiro cai na conta dos segurados sempre a partir do final no mês da competência que está sendo paga.

Em maio, o pagamento começa no dia 25 para quem tem número de benefício com final 1, sem considerar o dígito. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham um salário mínimo, que subiu para R$ 1.320 no dia 1º.

Depois, nos primeiros dias do mês seguinte, começa a liberação dos valores para quem ganha acima do mínimo até o teto do INSS, de R$ 7.507,49 em 2023. As datas de pagamento para este público vão de 1 a 7 de junho.

O decreto com a antecipação foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 4 de maio. A medida vai beneficiar cerca de 30 milhões de brasileiros, que receberão um montante de R$ 62,6 bilhões.

VEJA COMO FAZER A CONSULTA:

PELO SITE:

- Acesse www.meu.inss.gov.br

- Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"

- Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"

- Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"

- Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"

- Aparecerá a competência, que é o mês a que se refere o benefício, o valor e a previsão de pagamento

- O valor do benefício é código 101 e o valor do 13º salário é código 104

- Se houver empréstimo consignado, também aparecerá no extrato

- É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"

PELO APLICATIVO:

- Abra o app Meu INSS

- Clique em "Entrar com gov.br"

- Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar"

- Na página inicial, vá em "Extrato de pagamento"

- Clique na seta ao lado do pagamento de abril, que o extrato será aberto

- Aparecerá a competência, que é o mês a que se refere o benefício, o valor e a previsão de pagamento

- O valor do benefício é código 101 e o valor do 13º salário aparece sob o código 104

- Se houver empréstimo consignado, também será informado no extr