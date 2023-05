Receita leiloa MacBooks, iPhones, iPads e carros apreendidos

A Receita Federal começou nesta segunda (15/5) a aceitar propostas para um leilão de produtos apreendidos ou abandonados. Lista inclui MacBooks, iPhones, iPads, câmeras, acessórios, smartwatches, videogames e até automóveis. O prazo para envio de propostas vai até 23 de maio, às 18h, e a sessão de lances está programada para o dia 24, às 9h.



Entre os mais de 90 lotes disponíveis, também se encontram livros, roupas, peças de bicicleta, aspiradores robôs, carrinhos de bebê e outros produtos. Existem lotes destinados a pessoas físicas e jurídicas, bem como alguns exclusivos para pessoas jurídicas.





Entre os itens há um MacBook Air da Apple com 512 GB e valor mínimo de R$ 5,5 mil, além de lotes com duas unidades de MacBook Air de 256 GB pelo preço mínimo de R$ 8,7 mil. Um iPhone 14 Pro de 256 GB também está disponível em um lote com valor mínimo de R$ 5,4 mil. Outro item é um automóvel Toyota Premio, ano 2002, com valor mínimo de R$ 5 mil.









A fim de apresentar uma proposta, é necessário possuir identidade digital gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

O interessado deve acessar o site da Receita Federal, entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) e selecionar a opção 'Participar de leilão eletrônico da Receita Federal'.

Em seguida, deve escolher o Edital de Leilão 0817900/000002/2023 e clicar em 'Incluir Proposta'. Para consultar todos os lotes e o edital, que inclui instruções para visitação dos itens e detalhes sobre a participação no leilão, acesse este link criado pela Receita Federal para o leilão





O proponente também deverá declarar que está ciente e de acordo com os termos e condições do edital, que atende às exigências e que não há impedimentos para sua participação no processo licitatório. É permitido apresentar apenas um lance por lote, respeitando sempre o valor mínimo estipulado, com a possibilidade de alterá-lo ou excluí-lo até o encerramento do período para recebimento de propostas.