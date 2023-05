Novo lote do abono salarial PIS/Pasep será pago nesta segunda (15/5)

Aproximadamente 4 milhões de contemplados são trabalhadores da iniciativa privada, enquanto 545 mil são servidores públicos (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nascidos em março: a partir de 15 de março (pago)

Nascidos em abril: a partir de 15 de março (pago)

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril (pago)

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril (pago)

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho

Servidores públicos (Pasep):

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro (pago)

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março (pago)

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril (pago)

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril (pago)

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho

Nesta segunda-feira (15/5), um novo lote do abono salarial será liberado para trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto, bem como servidores públicos com inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) que termina em 4 ou 5.Os beneficiários terão até o dia 28 de dezembro para realizar o saque dos valores. Durante o mês de maio, cerca de 4,4 milhões de trabalhadores receberão o PIS/Pasep. A maioria (aproximadamente 3,9 milhões) são empregados do setor privado, enquanto 545 mil são servidores públicos.No total, estima-se que 22,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono. Desses, 20,4 milhões são cadastrados no PIS (Programa de Integração Social) e 2,5 milhões no Pasep. Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS, que é gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Por outro lado, os depósitos do Pasep são efetuados pelo Banco do Brasil.Os valores do abono variam de R$ 110 a R$ 1.320, em função do reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 desde 1º de maio e dependem do total de meses trabalhados em 2021, o ano-base.Serão destinados R$ 4,4 bilhões ao benefício neste mês, correspondendo ao quarto lote de pagamentos, de um total de seis. Informações sobre o abono salarial podem ser consultadas desde 5 de fevereiro na Carteira de Trabalho Digital, no portal gov.br ou pelo telefone 158.Dados disponíveis incluem o valor do benefício, data e banco de recebimento. As datas de pagamento variam conforme o mês de nascimento dos trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e o número de inscrição dos servidores públicos (Pasep).Confira o calendário de pagamentos desse benefício: