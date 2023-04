ArcelorMittal Brasil tem lucro de R$ 9,1 bilhões em 2022

Lingotamento em João Monlevade (foto: Divulgação) A ArcelorMittal Brasil fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 9,1 bilhões e uma receita líquida de R$ 71,6 bilhões, segundo divulgou nesse domingo (23/4) a siderúrgica.





“O ano de 2021 foi excepcional, com recorde em toda a nossa história, e 2022 foi o segundo melhor da história”, afirmou Jefferson De Paula. Em 2020, a companhia registrou lucro líquido de R$ 1,235 bilhão.



Apesar da queda, o presidente da ArcelorMittal Brasil, Jefferson De Paula, destacou que o resultado positivo de 2022 é o segundo maior da história da companhia no país.





Produção e vendas caem





Segundo informou ontem a empresa, a produção de aço totalizou 12,7 milhões de toneladas de aço e 3,3 milhões de toneladas de minério, queda de 5,3% e 1,4% respectivamente, em relação ao ano anterior.



O volume de vendas de aço tiveram queda menor, para 12,4 milhões de toneladas (-0,9%) sendo que, desse montante, 7,4 milhões de toneladas (60%) foram destinadas ao mercado interno e 5,0 milhões.



O desempenho da empresa acompanhou a queda no mercado brasileiro de aço, que fechou o ano passado com retração de 5,8% e a produção de 30,4 milhões de toneladas. No consumo aparente a retração foi maior, de 10,9%, com as vendas internas despencando 9,1%.



Jefferson De Paula explica que em 2021 houve um boom na demanda de aço impulsionado pela demanda do mercado interno, enquanto em 2022 teve início a guerra e o ano foi marcado por eleições. “O último trimestre de 2022 foi muito ruim, porque as pessoas anteciparam as compras no primeiro semestre, e houve muito ruído eleitoral”, diz o executivo.





Capacidade de produção cresce





Com capacidade para produzir 10 milhões de toneladas de aços planos e 5 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos longos, a ArcelorMittal Brasil responde por 45% da capacidade brasileira de aço bruto, incluindo o volume de 3 milhões de toneladas na Companhia Siderúrgica de Pecém, compra concluída em março deste ano.



Com 16 mil empregados, a ArcellorMittal tem usinas em João Monlevade, Sabará, Juiz de Fora, Barra Mansa (RJ), Pecém (CE), Tubarão (ES) e São Francisco do Sul (SC) e minas de minério de ferro em Itatiaiuçu e João Monlevade (MG), além de uma fábrica de arames em Itaúna.