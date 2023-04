Familias carentes de Minas ganham kits de parabólica digital

Antena parabólica tradicional será subsituída por kit digital (foto: Siga Antenado/divulgação)



Famílias de baixa renda de Montes Claros, no Norte de Minas, já podem fazer o agendamento para receber, de graça, o kit com a nova parabólica digital, em substituição ao equipamento convencional. Serão atendidas 24,6 mil famílias do município.

O serviço é ofertado é para beneficiários dos programas sociais, inscritos no Cadastro Único (Cad-Único) do Governo Federal e que têm parabólica tradicional instalada e funcionando em casa (área urbana ou zona rural).

A entrega do kit com a nova antena é feita pela Siga Antenado, entidade responsável por fazer a “migração” para a população de menor poder aquisitivo.

Conforme a entidade, na atual fase do programa estão sendo atendidas 324 mil familias de 147 cidades mineiras. No Norte do estado, além de Montes Claros (cidade-polo da região), os kit estão sendo distribuídos nos municípios de Juramento (284 famílias) e Glaucilândia (202 beneficiários).

A Siga Antenado é uma instituição sem fins lucrativos, criada por determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para apoiar as famílias de baixa renda na migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda K-u).

Para saber se tem direito ao kit gratuito ou pedir a instalação do equipamento, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, informando o número do CPF ou do NIS.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não trocar a parabólica não vai mais conseguir assistir à TV. O modelo tradicional também corre o risco de interferência no sinal do aparelho quando a tecnologia 5G for ativada na cidade ou região do morador.

“Por isso, é importante mudar o mais rápido possível, se não vai ficar sem poder assistir à televisão”, afirma a diretora de Comunicação da Siga Antenado, Patrícia Abreu, que, neste mês, esteve em Montes Claros, para divulgar a abertura do agendamento da substituição da antena tradicional pelo novo kit distribuído gratuitamente para as famílias de baixa renda.