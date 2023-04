Carteira de habilitação B varia 113% em auto escolas de BH

O preço da CNH em BH teve uma variação de 113% (foto: Tereza Correia/EM/D.A Press)

Para os motoristas belorizontinos que tem a intenção de realizar o sonho de tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B, terão que ficar atentos aos preços de aulas de direção. O valor do pacote completo à vista, encontrado em 30 autoescolas de Belo Horizonte, teve uma variação de 113,51%, o preço mínimo visto foi de R$1.199,00 e no máximo, R$2.560,00.

O levantamento do site Mercado Mineiro, que realizou a pesquisa entre os dias 10 a 12 de abril de 2023, apontou os preços da soma de todas as taxas e serviços de forma individual.

Sendo considerado apto nos exames, o candidato procura a autoescola e inicia o curso de legislação, que tem carga horária obrigatória de 45 horas/aula. O preço do pacote de aulas custa entre R$150,00 e R$400,00, 166% de diferença.

Terminando o curso, é necessária a realização do exame de legislação, que atesta a compreensão das leis de trânsito pelo candidato. A taxa para fazer o teste custa entre R$100,74 e R$160,00, variando 58%.

Aprovado no exame de legislação, com pontuação igual ou superior a 21 pontos, o candidato deve pagar a licença de direção, documento que autoriza a condução de veículo para aprendizagem. Os valores cobrados pelas autoescolas para a realização deste processo variam 125%, de R$75,55 até R$170,00.

Depois dessa fase, o candidato deve realizar no mínimo 20 aulas práticas de direção. O pacote com número mínimo de aulas custa entre R$1040,00 e R$1.500,00, diferença de 44%.

Depois das aulas práticas obrigatórias, o candidato necessita passar pelo 'temido' exame de direção. A taxa para a marcação do exame varia entre R$100,00 e R$185,00, diferença de 85%, enquanto o valor do aluguel do carro para a realização do teste varia 87%, custando entre R$160,00 a R$300,00.

Para os motoristas que vão renovar a carteira, a variação achada é surpreendente, 181,25%. O valor mínimo encontrado foi de R$160,00 e o maior preço, R$450,00.

Preço médio

Se comparado a abril de 2022, o preço médio para tirar a carteira B, com o pacote completo, aumentou 3,52%, de R$1.833,53 para R$1.898,01. A renovação teve aumento próximo no período de um ano, de 3,37%, indo de R$306,12 para R$316,44.

O aluguel do carro para o exame teve um aumento de R$201,88 para R$210,77, variação de 4,40%. As aulas de direção com o pacote de 20 aulas, tiveram um aumento de 6,26%, de R$1.224,63 para R$1.301,33.

Os maiores aumentos são do curso de legislação de 45 horas/aulas, que foi de R$262,44 para R$293,23, variação de 11,73%. E o exame psicotécnico e médico, que teve o maior aumento, de 18,10%, indo de R$338,97 para R$ 400,33.

A taxa do exame de direção teve uma queda média de 4,29%, de R$130,47 para R$124,87. O mesmo aconteceu com a taxa do exame de legislação, que caiu 4,83%, de R$129,31 para R$123,06.

O valor inicial para inscrição do Detran foi de R$123,79 para R$119,90, variação de 3,15%. A licença de direção reduziu R$117,52 para R$108,60, queda de 7,59%.

Curso de Reciclagem

Para os motoristas que são obrigados a realizar o curso de reciclagem, uma das exigências do Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores infratores possam recuperar os princípios de educação no trânsito e voltem a conduzir veículos automotores.

O curso tem uma duração de 30 horas/aula e para obter a aprovação é necessário o mínimo de 70% de aproveitamento na prova escrita. Para quem vai precisar realizá-lo, o menor preço encontrado nos estabelecimentos foi de R$200,00 e o valor máximo de R$450,00, variação de 125,00%.

No período de um ano, o valor médio identificado do curso variou em 0,77%, o preço médio era de R$334,35 e caiu para R$331,77.