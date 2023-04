Haddad diz que taxar empresas chinesas é trazer 'igualdade de condições'

O ministro da Fazenda disse que algumas mercadorias chinesas são "feitas com base em trabalho análogo à escravidão" (foto: Agência Brasil/Arquivo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda Fernando Haddad disse à GloboNews que a taxação de empresas chinesas é uma "isonomia na concorrência".



Segundo Haddad, existem reclamações de concorrência desleal por parte de alguns sites. Ele afirmou que, quando não há isonomia na concorrência, a economia brasileira sai prejudicada.



O ministro disse que algumas mercadorias chinesas são "feitas com base em trabalho análogo à escravidão".



"O melhor que pode acontecer para o consumidor e para a economia brasileira é uma isonomia na concorrência, você tem que ter igualdade de condições na concorrência. Ninguém acha que vai ser bom para a economia contrabando, carga roubada e mercadorias feitas com base em trabalho análogo à escravidão. A melhor forma de resolver isso é garantindo igualdade de condições".



Preços falsos para pagar menos imposto também são alvo do governo. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, disse em entrevista à GloboNews que a medida também serve para combater empresas que subfaturam produtos e, com isso, burlam as leis brasileiras.