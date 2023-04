Lojas online mineiras faturaram R$ 72 milhões no primeiro trimestre de 2023

Estudo mostra que foram vendidos 1 milhão de itens em lojas online de MG e o valor médio por compra chegou a R$ 229,60 (foto: Reprodução/Pixabay) Minas Gerais é destaque no mercado online. No primeiro trimestre de 2023, os pequenos e médios e-commerces (lojas online) do estado movimentaram R$ 72 milhões, representando um aumento de 22% em comparação ao mesmo período de 2022, em que registrou R$ 58,8 milhões.









O estudo mostrou também que o setor de Moda foi o que liderou as vendas no estado, com um faturamento de R$ 33,5 milhões, seguido por Acessórios com cerca de R$ 4 milhões, Saúde e Beleza com R$ 3,4 milhões e Casa e Jardim com R$ 3,3 milhões.

Em relação aos meios de pagamento, o cartão de crédito (53,5%) e o Pix (32%) foram os mais utilizados no estado no primeiro trimestre.