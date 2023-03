Por que bancos médios são os que estão sofrendo mais na atual crise

O First Republic Bank precisou ser resgatado nos EUA (foto: Getty Images)

Uma onda de insolvências entre bancos de médio porte está deixando os mercados nervosos no mundo todo — com intensas especulações sobre qual pode ser a próxima instituição a quebrar.

Uma das instituições no olho do furacão é o First Republic Bank dos Estados Unidos, que foi resgatado com uma injeção de capital de US$ 30 bilhões feita por 11 bancos de Wall Street.

Muitos o veem como uma vítima de uma crise maior, que começou com saques em massa nos americanos Silicon Valley Bank, Signature Bank e Silvergate Capital Corp e o suíço Credit Suisse.

Suas ações caíram de US$ 133,87 para US$ 15 em apenas 15 dias. Ou seja, hoje valem cerca de 87% menos.

Os saques em massa e a desconfiança geral do mercado explicam o rápido colapso dos bancos regionais nos EUA e o ataque de pânico sofrido pelas bolsas nos últimos dias.

Hoje "as pessoas conseguem sacar seus depósitos do sistema bancário com a velocidade e o fervor de quem tenta comprar ingressos para shows de Taylor Swift", disse Paul Donovan, economista-chefe do UBS Global Wealth Management.

Os clientes do SVB fizeram filas para sacar seu dinheiro (foto: Getty Images)

"O ambiente econômico faz com que as pessoas percam a confiança nos bancos e optem por sacar seu dinheiro, como está acontecendo agora. E isso não é bom. Os depósitos bancários são uma espécie de gasolina necessária para os bancos funcionarem ", disse à BBC Mundo Víctor Alvargonzález, diretor de estratégia e sócio-fundador da empresa de consultoria independente Nextep Finance.

Quando as pessoas sacam seus depósitos em massa, o banco fica gravemente exposto à falência.

A origem: o aumento das taxas de juros

Embora os analistas concordem que cada banco sofreu com seus próprios problemas específicos, esses incidentes também podem ser vistos como consequências do maior e mais rápido aumento da taxa de juros em mais de 40 anos.

Os especialistas concordam: a origem desta crise está nos aumentos de juros e o que estamos vendo no setor bancário é apenas um efeito colateral e indesejável do "remédio que cura a inflação".

Analistas de mercado estão de olho nos bancos médios e pequenos (foto: Getty Images)

Fuga do pequeno para o grande

"A normalização extremamente rápida da política monetária traduziu-se numa perda de confiança dos clientes que os levou a retirar rapidamente os seus fundos de bancos tidos como fracos", diz Elisa Belgacem, estrategista de crédito da Generali Investments.

"Embora os bancos estejam mais capitalizados do que em 2008, especialmente na Europa, a fuga de depósitos de bancos menores para bancos maiores e mais seguros deve continuar", diz o especialista.

Os números mostram que os bancos pequenos estão claramente sob pressão.

"Há uma fuga de depósitos para os maiores e mais bem regulamentados bancos americanos", diz Axel Botte, estrategista de mercado global da Ostrum AM.

O aumento das taxas pode desencadear uma recessão, e esse medo leva os clientes a escolher com muito cuidado onde colocar seu dinheiro. Daí a preferência por bancos sólidos e confiáveis.

Recessão

O mais impressionante de tudo é que a teoria econômica diz que, quando as taxas de juros estão altas (como estão agora), os bancos ganham mais dinheiro.

Em um ambiente de altas taxas, o setor lucra mais.

"É muito bom para os bancos — para todos eles — que os juros subam porque eles ganham muito mais com os empréstimos. Quem tem crédito variável paga mais juros, então o banco sem fazer nada ganha muito mais dinheiro", diz Alvargonzález.

E isso acontece não só na carteira de crédito existente, mas em todos os novos empréstimos que são concedidos.

"Agora, se a economia entrar em recessão, os bancos vão oferecer menos crédito e as pessoas vão pedir menos empréstimos. E isso já estraga a boa notícia da subida das taxas de juro. Esta é a faísca que acende esta crise de confiança", explica.

A intervenção das autoridades foi grande, mas não tranquilizou os mercados (foto: Getty Images)

Ben Laidler, estrategista de mercados globais da plataforma de investimentos eToro, explica por que os bancos médios são os que mais sofrem.

"Bancos americanos de pequeno e médio porte, com ativos abaixo de US$ 250 bilhões, são os mais prejudicados pela atual falta de liquidez e pelas medidas regulatórias."

Sua importância em algumas áreas é desproporcional.

Por exemplo, os bancos médios e pequenos respondem por 60% dos empréstimos para casa própria e mais de 70% dos empréstimos imobiliários comerciais nos EUA.

Indicador de crescimento econômico

"Os padrões de empréstimo nos EUA e na Europa ficaram muito mais rígidos. As entidades vão aumentar as exigências para a concessão de empréstimos", diz.

Para Laidler, a dificuldade de acesso ao crédito é um claro indicador de desaceleração do crescimento econômico.

O que acontece no Credit Suisse também demonstra que o setor bancário continua sensível à confiança.

Os investidores duvidam da saúde de outros bancos e se perguntam se os problemas bancários são sistêmicos ou não.

Ou seja, se a crise afeta todo o setor ou apenas alguns bancos.

As consequências da crise dos bancos poderão ser sentidas no resto da economia (foto: Getty Images)

Por isso, poucos analistas ousam arriscar que a crise bancária já acabou e que não estamos diante de algo como o que aconteceu em 2008.

"Seria presunçoso garantir o contrário, já que a única certeza que existe nas finanças é que tudo é imprevisível, ainda mais depois de altas brutais de juros como as que acabamos de ver", diz Alexis Bienvenu, gestor de fundos da La Financière de l'Echiquier

O analista adverte que "as atuais tensões, apesar de localizadas, terão consequências para o resto da economia".

Essas consequências poderão ser sentidas também na América Latina, já que a probabilidade de desaceleração do crescimento levará os bancos a serem mais cautelosos na concessão de empréstimos.

O mundo está enfrentando turbulências políticas e econômicas, e embora esta seja uma crise de confiança e não de solvência, os mercados não esquecem o que aconteceu em 2008. Por isso o nervosismo pode continuar por mais alguns meses.