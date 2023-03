Imposto de Renda: envio de declaração dá erro e contribuintes reclamam

Receita informou que a 'situação é transitória e já está sendo solucionada' (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O envio da declaração do Imposto de Renda 2023 apresentou instabilidade poucos minutos depois do início do prazo para prestar contas à Receita Federal e foi motivo de reclamações de contribuintes nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (15). Quem tentou entrar no aplicativo Meu Imposto de Renda pouco após as 9h deparou-se com a mensagem: "Estamos em manutenção. Voltaremos em breve e você poderá fazer sua declaração IRPF de 2023".

Procurada, a Receita informou que a "situação é transitória e já está sendo solucionada", mas não deu previsão de horário para normalização do serviço. Nas redes, também há relatos de dificuldades no acesso ao e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), que é uma plataforma digital em que o contribuinte tem acesso aos dados da sua declaração do Imposto de Renda.

Lá, é possível saber se há erros com o IR, se caiu na malha fina, marcar atendimentos, preencher e enviar documento online e recuperar a declaração de anos anteriores. A Receita havia informado nesta terça-feira (14) sobre a necessidade de baixar uma nova versão do app Meu Imposto de Renda para preencher a declaração deste ano."A previsão é que a nova versão seja liberada no Google Play (Android) e na app Store (Apple) durante o dia 15 de março", diz o fisco.

O prazo de envio da declaração começou nesta quarta-feira e vai até 31 de maio. O programa de preenchimento da declaração está disponível para download desde a semana passada. O preenchimento e a entrega da declaração são feitos no mesmo programa. Os computadores da Receita Federal recebem as declarações quase que 24 horas por dia, com uma pausa entre 1h e 5h para manutenção dos sistemas.

A entrega começa às 9h no primeiro dia do prazo e vai até 23h59 do último dia. É importante respeitar esse limite final da prestação de contas, porque quem atrasa e estava obrigado a declarar paga multa. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido no ano.