Imposto de Renda 2023: veja como pagar ou receber a restituição

Em 2023, a escolha pelo pagamento da restituição por PIX é um dos critérios de prioridade para o recebimento da restituição (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

A declaração do Imposto de Renda 2023, referente ao ano-fiscal de 2022, começa em 15 de março. A Receita Federal espera receber entre 38,5 milhões e 39,50 milhões de declarações no prazo estipulado, que vai até 31 de maio.





O Estado de Minas listou as principais dúvidas sobre como fazer o pagamento e receber a restituição do imposto.





Pagamento





Em quantas vezes é possível pagar?





Se a declaração resultar em imposto a pagar, a pessoa pode escolher entre:





parcela única, com vencimento no último dia do prazo de entrega da declaração; ou

pagamento em até oito parcelas mensais, desde que cada uma não seja inferior a R$ 50,00





A primeira parcela vence no último dia do prazo de entrega da declaração e as demais nos meses seguintes, com cobrança de juros.





O imposto inferior a R$ 100,00 e os valores da destinação aos fundos da criança e do adolescente e do idoso devem ser pagos em parcela única.





Como fazer o pagamento?





Há duas formas de pagar o imposto:





Por Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), que pode ser emitido pelo próprio programa, pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) ou pelos aplicativos para celular e tablets usados para enviar a declaração.

Por débito automático, informando banco, agência e conta





Para que a primeira quota (ou única) seja paga por débito automático, a declaração deve ser enviada até 10 de maio. Se a declaração for enviada após esta data, o débito automático será feito a partir da segunda quota e, portanto, a primeira deve ser paga por DARF.





A Receita lembra que é importante garantir que na data de vencimento de cada quota tenham recursos disponíveis na conta.





Mesmo após a entrega da declaração é possível optar pelo débito automático das quotas pelo portal e-CAC, sem precisar retificar a declaração.





O valor da destinação aos fundos da criança e do adolescente e do idoso só podem ser pagos por DARF.





A Receita ressalta ainda que as informações sobre o débito automático são encaminhadas aos bancos até o dia 10 de cada mês. Portanto, alterações da conta após essa data provavelmente não terão efeito no mesmo mês.





O que é ganho de capital?





Ganho de capital é a diferença positiva entre o valor da venda de bens ou direitos e o respectivo custo de compra. As pessoas físicas que tiverem ganhos de capital devem, regra geral, recolher e pagar imposto de renda sobre eles.





Assim, se a pessoa vendeu um bem ou direito, deve apurar se houve ganho de capital. Em caso positivo, deverá pagar o imposto sobre ele.





A Receita disponibiliza um programa específico, chamado ‘Ganhos de Capital)’ que permite lançar os valores da venda e da compra, e apurar o ganho de capital. O programa calcula as isenções e as reduções, e gera o DARF para pagar o imposto.





No ano seguinte, os registros desse programa poderão ser importados para a Declaração de Imposto de Renda (DIRPF), facilitando o preenchimento.





Quem paga o ganho de capital?





São responsáveis pelo pagamento do imposto sobre ganho de capital:





aquele que vende o bem ou direito (alienante), se residente no país;

procurador do alienante, em nome deste, se não for residente no país;

inventariante, em nome do espólio, nos casos de transferências por morte;

doador, no caso de doação, inclusive em adiantamento da herança;

ex-cônjuge ou ex-convivente a quem, na dissolução do casamento ou da união estável, for atribuído o bem ou direito objeto da tributação;

cedente, na cessão de direitos hereditários





Restituição





O que é restituição do imposto de renda?





A lei prevê o pagamento do imposto de renda mensalmente, no momento que a pessoa recebe os rendimentos, durante o ano-calendário. Por isso, as pessoas pagam o imposto, seja pela retenção na fonte (quando recebido de empresas) ou pelo pagamento do Carnê-Leão (quando recebido de pessoas físicas ou de fontes do exterior).





No ano seguinte ao recebimento dos rendimentos é feita a declaração de ajuste do imposto de renda. Este é o momento em que a pessoa informa tudo que recebeu e tudo o que foi pago - ou retido - de imposto no ano-calendário.

O programa do imposto de renda faz os cálculos e verifica se:





O imposto já pago foi exatamente o valor devido, gerando uma declaração sem saldo a pagar ou a receber;

O imposto já pago foi menor que o devido, gerando declaração com imposto a pagar;

O imposto já pago foi maior que o devido, gerando declaração com imposto a restituir





Assim, a restituição do imposto de renda é a devolução do valor do imposto pago a mais durante o ano-calendário.





Como a Receita paga a restituição?





Mensalmente a Receita recebe do Tesouro recursos para pagar as restituições e cria lotes bancários. A inclusão nesses lotes obedece aos seguintes critérios legais:





Pessoa Idosa com idade igual ou superior a 80 anos;

Pessoa Idosa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e pessoa com doença grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por PIX;

Demais Contribuintes





A Receita informa que se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade dentro do mesmo grupo.





A restituição só pode ser creditada em conta - corrente, poupança, pagamento - com o CPF do titular da declaração ou por PIX, desde que a chave seja o CPF do titular.





Se for encontrada alguma inconsistência nas informações, a declaração pode cair na chamada “malha fina”, para uma análise mais profunda. Enquanto permanecer a pendência, a restituição não será paga. Porém, se não houver nenhuma pendência, a declaração entrará na fila para pagamento da restituição, seguindo os critérios já citados.





Em que conta é possível receber a restituição?





A restituição será paga na conta indicada na declaração, mas o valor só poderá ser creditado em conta corrente, poupança ou pagamento do CPF do titular da declaração. A partir de 2022 também é possível receber por PIX, desde que a chave seja o CPF do titular da declaração.





A partir da declaração de 2023, a escolha pelo pagamento da restituição por PIX é um dos critérios de prioridade para o recebimento da restituição , após as prioridades legais.

Se a pessoa informar uma conta bancária com CPF diferente do titular da declaração, a restituição não será paga e ela terá que reagendar o crédito da restituição com a Central de Atendimento do Banco do Brasil. Os telefones são: 4004-0001 para capitais ou 0800-729-0001 para demais locais, e a pessoa deve informar uma conta válida.





É possível receber por PIX?





É possível desde que a chave PIX seja o CPF do titular da declaração. Chaves de e-mails, telefones ou aleatórias não podem ser usadas para recebimento da restituição do imposto.





A Receita informa que não existe prioridade de restituição pela forma de crédito. Assim, o valor será creditado na mesma data, não importando a opção de recebimento: em conta corrente, poupança ou PIX.





Se a chave PIX não estiver associada a uma conta válida, o valor não será creditado e o contribuinte terá que reagendar o crédito da restituição com a Central de Atendimento do Banco do Brasil. Os telefones são: 4004-0001 para capitais ou 0800-729-0001 para demais locais, e a pessoa deve informar uma conta válida.





O que fazer se seu banco não aparecer no programa?





A partir de 2022, o pagamento da restituição do imposto de renda será feito apenas em bancos que fazem parte da rede arrecadadora de impostos. Mas, a pessoa pode receber a restituição em qualquer banco cadastrado em sua chave PIX, desde que a chave seja o CPF.





Para receber a restituição via PIX, a pessoa deve marcar essa opção na sua declaração e os valores serão enviados para a conta vinculada ao seu CPF.





Se a chave PIX apontar para uma conta que a pessoa não usa mais, é preciso retificar a declaração?





Não precisa retificar a declaração. Basta alterar a chave PIX para a conta nova.