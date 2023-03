Imposto de Renda 2023: saiba como ter consultoria gratuita para declarar

A consultoria será presencial, mas o interessado deverá garantir a vaga por meio do cadastro prévio

A declaração do Imposto de Renda 2023 começa em 15 de março e os contribuintes têm até 31 de maio para entregar o documento. Para aqueles que estão com dúvidas na hora de preencher a declaração, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Una, unidades Cristiano Machado e Linha Verde, vai oferecer consultoria gratuita, a partir de 20 de março.

Contribuinte com Pix receberá restituição do Imposto de Renda antes

Receita libera download nesta 5ª do programa do Imposto de Renda 2023

Poderá participar do atendimento o contribuinte que recebe até dois salários mínimos. A consultoria será presencial, mas o interessado deverá garantir a vaga por meio do cadastro disponível no link da instituição . Haverá consultoria também para Microempreendedor individual (MEI) e de regularização de CPF.