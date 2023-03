Carnaval de BH foi positivo para 65% dos lojistas

Sondagem da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) apontou que 65,4% dos comerciantes da capital mineira consideraram o carnaval na cidade positivo e que o evento atendeu às expectativas para o período. A sondagem da CDL-BH foi feita entre 23 e 27 de fevereiro.

Outro dado revela que 36,4% dos entrevistados afirmaram que as vendas cresceram ao longo do mês. De acordo com a CDL-BH, os produtos com maior saída foram vestuário (25%), bebidas alcoólicas e não alcoólicas (16,8% cada), adereços (15%), lanches (15%), fantasias (12,1%), glitter/purpurina/adesivos (9,3%), maquiagem (7,5%), calçados (6,5%), confetes e serpentinas (5,6%) e máscaras (5,6%).