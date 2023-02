Receita estende para maio entrega da declaração de Imposto de Renda

Os contribuintes terão um prazo maior para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Segundo o informe, divulgado pela Receita Federal nesta terça-feira (14/2), este ano os documentos poderão ser apresentados de 15 de março a 31 de maio. Normalmente, o prazo de entrega ia até o fim do mês de abril.

Normalmente, o prazo de entrega ia até o fim do mês de abril

Segundo o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, a declaração pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte. "Como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegarão à Receita Federal no fim de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação dos dados", afirma.



As novas regras da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF/2023) ainda serão anunciadas no dia 27 pelo governo.



A alteração, de acordo com a Receita, tem por objetivo permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. Este modelo de declaração permite o preenchimento de quase todas as informações de forma automática.