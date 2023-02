Mansão mais cara à venda em BH está avaliada em R$ 25 milhões

O imóvel à venda mais caro de Belo Horizonte, atualmente, está avaliado em R$ 25 milhões, segundo imobiliária de alto padrão responsável pela venda. A mansão fica no bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul e tem mais de 30 vagas de garagem.

Imposto de Renda: isenção deve aumentar e plano já está com Lula

Pesquisa divulgada por um site de venda de imóveis divulgou que o imóvel mais caro disponível para a venda na capital mineira custaria R$ 16 milhões. Contudo, a imobiliária de alto padrão BH Brokers divulgou que a pesquisa estaria equivocada.





Sob a responsabilidade de Guilherme Nogueira, corretor de imóveis de luxo e CEO da BH Brokers, a casa mais cara de Belo Horizonte conta, além das vagas de garegem, com 6 suítes, 13 banheiros, sauna e piscina em 3.537 m².



O corretor explica que vender um imóvel desse padrão pode ser uma tarefa difícil, pois o preço elevado limita bastante o público-alvo da casa. Além disso, é difícil prever a venda, já que, ao mesmo tempo em que há poucas pessoas com potencial financeiro para adquirir um imóvel desse tipo, também existe pouca oferta de imóveis de luxo no mercado.





“O perfil dos compradores interessados neste tipo de imóvel é de empresários bem-sucedidos, jogadores de futebol e aqueles que buscam o melhor que a vida tem a oferecer. Existem também muitos curiosos que gostam de ver vídeos e fotos desse tipo de imóvel, mesmo sem ter condições financeiras para adquiri-los”, conta Guilherme.

Por se tratar de uma casa de valor agregado elevado, a imobiliária responsável faz uma triagem dos clientes interessados e só os apresenta ao proprietário após uma avaliação prévia, garantindo assim a segurança para o vendedor de imóvel.