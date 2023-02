Confeitar Minas 2023: evento prepara autônomos e confeiteiros para a Páscoa

Será realizado no MinasCentro, em Belo Horizonte, entre os dias 14 e 16 de fevereiro, o “Confeitar Minas 2023”. O objetivo é reunir profissionais do setor de confeitaria, empresários, donas de casa e desempregados que veem na Páscoa uma oportunidade para ampliar a renda familiar.

Haverá aulas de bolos, tortas, bombons, brigadeiros, ovos de Páscoa, ovos de colher, ovos decorados e personalizados. Também serão disponibilizados cursos de planejamento de estratégias, precificação, fotografia, finanças, redes sociais, marketing, vendas e até sobre a entrega dos produtos nas casas dos clientes (delivery).

“Os conteúdos são do básico ao avançado”, explica Dani Formigueiro, idealizadora do “Empreendendo no Lar”, confeiteira e organizadora do “Confeitar Minas 2023”. Há cursos gratuitos e pagos (de R$ 15 a R$ 30).