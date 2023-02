Táxis de BH estão com tarifas mais caras a partir desta segunda-feira (13)

Valor da bandeira 1 passa de R$ 2,94 para R$ 3,41 (foto: Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) As tarifas do Serviço de Transporte por Táxi de Belo Horizonte estão mais caras a partir desta segunda-feira (13). O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) do último sábado. A última alteração do preços das corridas em BH foi concedido em fevereiro de 2016, um congelamento de sete anos.





Para uma corrida média de 5 km, em Belo Horizonte, o valor de correção é de 12,11%. A bandeirada, que é o valor constante no taxímetro no início da corrida, permanece sem alterações e o valor é de R$ 4,70. Já o quilômetro da bandeira 1 passa de R$ 2,94 para R$ 3,41. Na bandeira 2, o valor aumenta de R$ 3,53 para R$ 4,07.









Para o serviço de Passageiro/lotação (Mineirão/Mineirinho) os novos valores são: Mineirão/Centro-BH, de R$ 8,60 para R$ 9,60, Mineirão/Contagem-Centro de R$ 11,90 para R$ 13,30 e Mineirão/Contagem-Cidade Industrial de R$ 9,70 para R$ 10,80.





Para as viagens com direção ao Aeroporto de Confins, as tarifas serão realizadas normalmente pelo taxímetro e não terão cobrança da taxa de retorno. A tabela oficial contendo os novos valores será afixada no vidro traseiro esquerdo do veículo, com os valores das tarifas no lado de dentro do táxi.





Atualmente, a capital mineira conta com uma frota de 6.042 táxis em operação.





Pagamento via PIX





Conforme a portaria SUMOB/BHTRANS 004/2023, publicada na última quinta-feira no DOM, os passageiros do Serviço de Táxi de Belo Horizonte contarão com a modalidade de pagamento via PIX





A opção pelo pagamento instantâneo deverá ser disponibilizada no prazo máximo de 90 dias após a publicação dessa portaria. O recebimento por meio de cartões de crédito e débito continuam válidos e obrigatórios em todos os veículos do sistema de transporte por táxis.