Ministério dos Transportes discute medidas para escoar safra nesta terça

Renan Filho (MDB-AL) tem reuniões com outras autoridades do governo para tratar um conjunto de medidas com o objetivo de melhorar as condições do escoamento da safra (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério dos Transportes tem reunião marcada na manhã desta terça (7/2) com outras autoridades do governo para tratar do conjunto de medidas que está sendo elaborado para executar até abril com o objetivo de melhorar as condições do escoamento da safra.Além do ministro Renan Filho (MDB-AL), estão previstas as presenças dos ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Márcio França (Portos e Aeroportos), o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, e diretores de órgãos como PRF, DNIT e ANTT.



Segundo o ministério, as ações com foco em logística devem contemplar as principais rotas do agronegócio como BR-163, BR-155/158, BR-135/MA, BR-116/RS, BR-470/SC e BR-364/MT.